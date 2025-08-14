Docentes de Tacna que serían beneficiados con la Ley 32 390, que autoriza el nombramiento progresivo de maestros que aprobaron el concurso del 2022, señalaron que se encuentran en la incertidumbre debido a que después de dos meses todavía no se elabora su reglamento y el Consejo de Ministros ha autorizado la presentación de una demanda de inconstitucionalidad.

Su representante en Tacna, Karim Vera Merino, indicó que toda acción destinada a hacer respetar la Constitución debe tener como centro el bienestar de sus trabajadores. “Exigimos que cualquier decisión que tome el TC considere el impacto real en nuestras condiciones laborales y en la calidad educativa que brindamos a nuestros estudiantes”, subrayó.