Conforme pasan las horas se conocen más los estragos que causaron los ventarrones y lluvias en las instituciones educativas de Tacna, principalmente las caídas de malla de Raschel y las inundaciones de los ambientes que utilizan los estudiantes.

El titular de la Dirección Regional de Educación de Tacna Yuri Mejía Tang indicó ayer que al menos el 50% de los colegios de la región Tacna han sido afectados por el temporal.

Planteles fueron afectados por la depresión atmosférica "Aníbal". (Foto: Difusión)

Colapso de coberturas

Por mencionar algunos indicó que se encuentran afectados los planteles Gregorio Albarracín, Mariscal Cáceres, Coronel Bolognesi y otros donde todavía se están efectuando evaluaciones. Ayer por la tarde padres de familia revelaron que la institución educativa Gregorio Albarracín sufrió la caída de la estructura metálica de la malla Raschel ubicada sobre el techo del segundo piso.

Desde el colegio Jorge Martorell Flores ubicado en el Cercado de Tacna se comunicó el colapso de las estructuras metálicas así como la malla de Raschel sobre el patio que utilizan los estudiantes. Los progenitores señalaron que el desplome se dio tras la rotura de los pernos de sujeción sobre las columnas de concreto.

Planteles fueron afectados por la depresión atmosférica "Aníbal". (Foto: Difusión)

Invocan apoyo de municipios

En el colegio José Carlos Mariátegui de Candarave se reportó patios y ambientes inundados lo que podría afectar la realización de labores presenciales. En la institución educativa inicial de Ilabaya la malla Raschel colapsó sobre los patios infantiles afortunadamente no produciendo daños mayores.

El funcionario de educación invocó el apoyo del alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo así como de los burgomaestres distritales a fin de colaborar con la rehabilitación de los planteles más próximos a su jurisdicciones. “Pedimos al alcalde provincial y a los alcaldes distritales su apoyo, hemos tenido problemas en las instalaciones eléctricas, porque la corriente es inestable”, indicó.

Planteles fueron afectados por la depresión atmosférica "Aníbal". (Foto: Difusión)

Reinicio de clases este jueves

En ese sentido explicó que incluso en la Dirección Regional de Educación de Tacna ubicada en el distrito de Calana no hubo luz este martes y recién el suministro se reanudó por la tarde.

Aparte de los fallos eléctricos y la caída de estructuras y mallas Raschel, añadió que la inundación de ambientes educativos fue otro de los problemas dado que muchos colegios no tienen un buen drenaje lo que no permite canalizar el agua de las lluvias. Para hoy jueves se dispuso el reinicio de clases en el ámbito de la provincia de Tacna.