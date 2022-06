La abogada Dayana Solano Gálvez presentó su renuncia a su precandidatura a vicegobernadora regional de Tacna de la organización política Frente Esperanza por Tacna, que lidera Marco Limachi Alanoca.

A través del hilo telefónico reafirmó lo escrito en un comunicado señalando que ha influenciado directamente en su decisión “los actos repetitivos que colindan con el respeto que todas las personas merecemos, los detalles ya no importa comentar, sino que luego de una profunda reflexión, he disculpado y olvidado, esperando no se repita con otros miembros del equipo, pues resquebrajarían la unidad que deben mantener en esta etapa final y tan importante”.

Renunció el 2 de junio

Negó que tenga que ver con la investigación que ha iniciado la Fiscalía debido a condicionamientos a los trabajadores del municipio de Pocollay a que apoyen la campaña del precandidato a la alcaldía de Tacna por FE, Luis Ayca Cuadros, porque su renuncia es del pasado 2 de junio.

Si bien renunció a ser precandidata a vicegobernadora, dijo que sigue siendo parte y apoyando a la organización política Frente Esperanza por Tacna. “Agradezco el apoyo, solidaridad y las muestras de afecto que he recibido hasta el momento, pidiéndoles ahora, no contribuir con las especulaciones, voltear la página y seguir apoyando a nuestros candidatos”, subrayó.