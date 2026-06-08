Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, candidatosa la presidencia del Perú, se encuentran en un empate técnico luego de culminadaslas elecciones de la segunda vuelta, según la encuestadora Datum Internacional.

La candidata del partido Fuerza Popular habría aglutinado el 50.53% de los votos a nivel nacional, mientras que Roberto Sánchez de Juntos por el Perú reunió el 49.47%.

Resultados en Tacna

En cuanto a las regiones, en Tacna Roberto Sánchez obtuvo El 69.48% de los votos mientras que Keiko Fujimori consiguió el 30.52%. En Moquegua el candidato de Juntos por el Perú consiguió el 61.42% de los votos, mientras que la lideresa de Fuerza Popular el 38.58%.

En Lima Metropolitana Keiko Fujimori logró el 62.19% y Roberto Sánchez el 37.81%. En Lima provincias Keiko Fujimori obtuvo el 56.17% y Roberto Sánchez el 43.83%. En Puno Roberto Sánchez consiguió el 82.22% y Keiko Fujimori el 17.71%. En Arequipa Roberto Sánchez logró el 59.81% y Keiko Fujimori el 40.19%.

“Boca de urna” de Ipsos

Por otra parte el flash electoral elaborado por la empresa Ipsos Perú afirma que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori reunió el 50.7% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 49.3% a nivel nacional.

Cabe anotar que este sondeo recoge la opinión de los electores inmediatamente después de haber emitido su voto y permite conocer una primera tendencia de los resultados antes de la difusión de los avances oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Estimación preliminar

El sondeo se obtiene entrevistando a votantes al salir de los centros de sufragio y ofrecen una estimación preliminar de la elección aunque no es un resultado oficial. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasaron a la segunda vuelta electoral luego de que en la primera desarrollada el pasado domingo 12 de abril lograron el 17.19% de los votos válidos y el 12%, respectivamente.

En los últimos días ambos candidatos protagonizaron una intensa campaña en la capital y en diferentes regiones para tratar de captar el voto ciudadano.