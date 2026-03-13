El equipo de handball UNTAC de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, dirigido por el entrenador Daniel Humpiri con el apoyo de los deportistas Emmanuel Aguilar y Jordan Araya, tuvo una sobresaliente participación en la Liga de Verano – Juvenil y Adulto de la región Tacna, logrando coronarse campeón en tres importantes categorías tras una intensa competencia desarrollada durante enero, febrero y marzo.

Durante el campeonato, la UNTAC obtuvo el primer lugar en la categoría U18 varones, así como el primer lugar en la categoría absoluta damas y el primer lugar en la categoría absoluta varones, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del torneo gracias al trabajo técnico, disciplina y compromiso de sus deportistas, según indicó la casa de estudios mediante una nota de prensa.

Alto nivel en competencia

Los encuentros deportivos se disputaron en las canchas Don José de San Martín y Centro de Idiomas, escenarios que reunieron a diversos equipos de la región en esta competencia de verano que convocó a jóvenes y adultos del deporte local. En el torneo participaron representativos como Real Tacna, Dynamo y la Escuela Deportiva Don José de San Martín, con quienes el equipo de UNTAC protagonizó intensos encuentros a lo largo del campeonato.

Uno de los aspectos más destacados del equipo es la presencia de jugadores con trayectoria en la selección nacional, lo que refleja el alto nivel competitivo del plantel. Entre las figuras resaltan Jordan Araya, Daniel Humpiri (selección nacional en la categoría adulto varones), Jimena Yalle, Keyra Doy, Arianna Santander, Melany Condori y Katerine Mamani, todos ellos seleccionados nacionales que aportan experiencia, técnica y liderazgo dentro del campo de juego.