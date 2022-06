Muy molesto se mostró el exalcalde de Tacna y excandidato al Gobierno Regional Jacinto Gómez Mamani al recordar como él fue juzgado y sentenciado y como ahora se desarrollan los procesos judiciales contra el gobernador Juan Tonconi Quispe y el expresidente regional Tito Chocano Olivera.

“A mí se me ha calificado que soy corrupto y tantas cosas más, cosas que no soy, nunca me han podido probar nada, yo no sé qué es lo que sucede con la justicia, al que roba millones no le pasa nada, le dan todas las facilidades y a mí me sentencian, no molesten pues, por favor, vamos a ver la disciplina que aplique el Poder Judicial, mire como esta el hospital”, aseguró.

Procesos aletargados

Recordó también el caso del ex gobernador Tito Chocano para quien se había programado su juicio hasta marzo del 2023 cuando muchos delitos ya hubieran prescrito, sin embargo afortunadamente se anuló esa decisión y se ha adelantado para julio.

Dijo que la gestión de Chocano entregó 6 millones de soles de adelanto a la contratista para la obra de la represa de Yarascay y todavía nadie responde por ello.

“Yo creo que aquí al que hace llover bien y moja a todos sí tiene justicia, pero al que no, no; ese fue mi caso”, remarcó la controvertido exautoridad en declaraciones a Correo.