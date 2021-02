Prisión preventiva por 15 meses se dictó contra el exalcalde de Ilabaya, Luis Cerrato Tamayo, los exfuncionarios Luis Arocutipa Mamani y Carlos Mendoza Herrera, investigados por integrar la organización criminal “Los Saqueadores de Ilabaya”, tras revocarse la medida de comparecencia restringida que fue dada por el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Juan Portugal Vega.

La resolución fue emitida el lunes 22 de febrero por la Sala de Apelaciones, que lo integra el juez Vicente Aguilar, contra el fallo emitido el 15 de enero que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva que solicitó el Fiscal del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ludwing Flore, quien apeló la resolución judicial.

Se libran de la cárcel cuatro investigados

La resolución de la Sala de Apelaciones dictó comparecencia con restricciones para Hugo Aduvire Soto, quien se desempeñaba como asesor legal de la municipalidad de Ilabaya durante la gestión de Cerrato. y dispuso el pago de una caución de 10,000 soles.

Igual se confirmó la comparecencia para los exregidores Olson Carpio López, Marcelino Quispe Calderón y Leonidas Mamani quienes deberán pagar una caución de 15,000 soles cada uno en un plazo de diez días de notificada la resolución y en caso de no hacerlo será revocada la medida y se cambiará por prisión preventiva.

Además se dispone el impedimento de la salida del país de los investigados con comparecencia con restricciones y darse las comunicaciones de ley, siempre bajo apercibimiento de revocarse la medida y dictarse el mandato de prisión preventiva.

Organización Criminal en municipio de Ilabaya

Los integrantes de “Los Saqueadores de Ilabaya” son investigados por los delitos de organización criminal, peculado por apropiación, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo genérico, por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión municipal del 2015 al 2018 del exalcalde Cerrato, acusado de liderar la organización criminal.

Se los investiga por la simulación de pagos por servicios, servicios internos no realizados, pago de personas que no trabajaron en la comuna y pagos a regidores para no fiscalizar la gestión municipal.