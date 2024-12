En entrevista con Correo el excandidato al Gobierno Regional de Tacna, Mario Ruiz Rubio, asegura que la actual gestión del gobernador Luis Torres Robledo se encuentra distraída en obras pequeñas sin dar mayor importancia a los proyectos emblemáticos.

¿Qué opina del trabajo que realiza el Consejo Regional en cuento a fiscalización?

El trabajo de fiscalización de parte de los consejeros no se hace notar en este momento, el común denominador de la población lo percibe así, tenemos un gobernador que se caracteriza más por sus espacios de distracción en Tik Tok y dejándose llevar por situaciones domésticas y no de carácter ejecutivo con proyectos de desarrollo que debería hacer realmente una autoridad de esta magnitud.

¿A qué cree que se deba esto y qué ocurre con sus consejeros?

Puede deberse muchas situaciones, yo debo indicar que tenemos dos consejeros de Siempre Tacna (Oswaldo Téllez y Fredd Calisaya) al final cada quien tiene su agenda pero la representación política la han ganado con la aceituna y de cierto modo están obligados a dar información y demostrar que sí están haciendo el trabajo encomendado de fiscalizar y denunciar cualquier acto de corrupción. La indicación siempre ha sido que sean una oposición constructiva y eso significa no poner obstáculos por ponerlos porque ahí sí estaríamos trabajando en contra de Tacna.

¿Cómo percibe el actual gestión regional?

Como ciudadanos de Tacna vemos que la región está congelada, no hay un avance, no hay nada en lo cual podemos decir que ya estemos avanzando con la carretera Tacna Collpa La Paz, la doble vía a Boca del Río y el nuevo hospital Unanue, que es un tema tan importante, una obra emblemática que los ciudadanos de Tacna necesitamos y que hasta ahora está congelado para ser honestos.

¿Qué recomendación le daría al gobernador?

Lo que siempre hemos dicho desde un comienzo es que el gobernador tiene que hacer las coordinaciones en Lima, tiene que estar constantemente viajando, incluso poner una sucursal o un grupo de profesionales que trabajen permanentemente tocando las puertas de los ministerios, el gobernador tiene que tener una conversación directa con el ejecutivo para llevar las preocupaciones de Tacna, pienso que a veces perdemos tiempo en otras cosas y no nos abocamos en hacer las gestiones presupuestales adecuadas en Lima.

¿Porqué cree que que los proyectos están congelados?

Principalmente por dos cosas, uno que no le está tomando demasiado interés o que de repente su entorno, sus asesores, no le están orientando adecuadamente, pero lo que sí es necesario es que la autoridad regional informe a la población, que sea sincero y no les haga soñar con algo que no está ocurriendo, se habla mucho de que ya el próximo mes... ya empezamos la inversión acá, pero todo es teoría, han pasado dos años y estamos siendo rezagados en muchos temas.

¿Algo positivo que rescatar de esta gestión?

Podría decir es que está asistiendo a las comunidades de la zona altoandina, está bien, pero una autoridad regional no está para hacer obras pequeñas, sino de envergadura, para eso necesitamos presupuesto y si no lo hay no vamos a avanzar mucho, sería muy interesante que la autoridad y todo su equipo de asesores nos proyecte una visión a futuro, el puerto de Chancay empieza su funcionamiento ¿cuál va a ser el papel de Tacna? ¿Cómo podemos aprovecharlo para beneficio de los ciudadanos de diferentes rubros que nos permita generar empleo?, pero nada de eso se ve.