El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú (CONFIEP) Jorge Zapata Ríos indicó que hay 40 obras paralizadas en la región de Tacna por un monto total de 1,233 millones de soles.

El representante del principal gremio empresarial del Perú participó la noche del viernes en la ceremonia por el 142º aniversario de creación de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, teniendo a su cargo una conferencia magistral en la que reveló las cifras.

Obras paralizadas

Las obras paralizadas se encuentran consignadas en el reporte emitido por la Contraloría General de la República a marzo del 2026. Este es un tema pendiente que deben superar las autoridades de la región, para lo cual se requiere además el apoyo del gobierno nacional, según refirió.

Asimismo dio cifras acerca de las brechas sociales existentes en la macro región sur. En Tacna la pobreza afecta al 17% de la población, así como al 8% en Moquegua, 13% en Arequipa y 38% en Puno, mientras que a nivel nacional golpea al 26% de las personas.

El hospital Hipólito Unanue encabeza lista de obras paralizadas. (Foto: Correo)

Anemia afecta al 26% de niños

En cuanto al acceso al agua potable, existe un 4% de la región de Tacna que no tiene el líquido elemento en sus hogares, hay un 3% en Moquegua, un 4% en Arequipa, 21% en Puno y 9% a nivel nacional.

En lo que respecta a la anemia, se encuentra afectado el 26% de niños entre 6 y 35 meses (2 años y 11 meses) en la región de Tacna. Del mismo modo padece dicha deficiencia el 56% de niños en Puno, 35% en Moquegua y 40% en Arequipa.

El 28% de colegios sin agua

Otra cifra relevante que dio es que el 28% de locales escolares no tiene acceso al agua potable en la región de Tacna. Mientras que el 39% de las comisarías en Tacna no se encuentre debidamente equipadas.

El representante manifestó que ahora tenemos una gran oportunidad al conocerse de que tendencia ideológica es el nuevo gobierno, por lo que se tiene que apoyarle en las decisiones que tome.

Llamó a trabajar para tener el crecimiento acelerado que se tuvo hace algunos años como en el 2004, 2005 hasta el 2011 en que se batió récords. “Hay que destrabar las obras paralizadas, no puede ser que el país tenga 2,300 obras paralizadas a nivel nacional en el orden de los 74,000 millones de soles”, declaró.

Demora en proyectos

Apuntó que otro fenómeno muy de los últimos tiempos es que en lugar de demorar una obra dos o tres años se tarda ahora unos 15 años o más incluso.

“Por eso debemos darle potencia a este mecanismo de obras por impuesto, que es interesante para poder resolver la brecha en infraestructura, que también se presenta como una oportunidad porque va a fluir dinero, atraer inversiones y esa obra pública va a estimular la economía”, destacó.

Impulso a la economía

Explicó que sí se hacen las carreteras en zonas alejadas los agricultores pueden llevar su producción a precios competitivos y exportar al mundo con precios atractivos.

Añadió que hay 64,000 millones de dólares en proyectos mineros que están todavía bajo el suelo entre reservas probadas y probables, que darían un impulso altísimo a la economía.

“Hemos pasado de 10 a 15 años en que demoraba un proyecto minero en salir adelante a la etapa de operación, ahora se está demorando 20, 25 años, hasta 30 años, y a veces más, estamos perdiendo una oportunidad de oro con los términos de intercambio que hoy tenemos”, sentenció el presidente de la Confiep.