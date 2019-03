Fiscal Vega podrá seguir cobrando remuneración

Síguenos en Facebook

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna Walter Goyzueta Neyra interpretó que la suspensión de la colegiatura del abogado José Luis Vega Pilco no afectará que él siga formando parte del Ministerio Público y siga percibiendo su remuneración como fiscal.

Recordó que él se encuentra suspendido por 8 meses, medida dispuesta por los órganos de control interno. Dicha suspensión comprende que en ese tiempo solo percibirá el 80% de su sueldo básico.

“Yo entiendo que lo uno y lo otro no tienen nada que ver, para mi va a seguir cobrando (...) ya no está ejerciendo como fiscal, ya no aplicaría esa inhabilitación”, comentó.

Acotó que como fiscales dependen de Lima así que debería ser comunicada la fiscal de la nación.