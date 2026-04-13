Tras emitir su voto en la institución educativa Marcelino Champagnat, el gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo dijo que cumplió su deber teniendo un voto responsable, uno que promueve las inversiones en el país pero que también tiene gran sentido social.

“Muchas veces nos hemos preocupado en promover la riqueza económica, pero no nos ocupamos de la gente más necesitada cuando la verdad del tema es que si no capitalizamos a los más pobres nuestra economía no va a crecer”, explicó.

Frenar la crisis política

Dijo que mientras los pobres tengan capital el Perú es una esperanza, que ambas cosas no se contraponen, promover las inversiones privadas a nivel nacional pero también promover la inversión en la parte social.

También pidió un voto consciente “que equilibre al país, porque en este momento se tiene una buena economía por el gran manejo del Banco Central de Reserva pero políticamente estamos presidente tras presidente y esos desestabiliza el crecimiento y desarrollo del país, me toca a mí por ejemplo hablar de un proyecto con los ministros y al cabo de un par de meses cambian al gobierno, entra otra persona ahí y otra vez tengo que explicarle”, lamentó.

“Así como se ha estabilizado la parte económica del país debemos estabilizar la parte política, para eso hay que emitir un voto consciente”, dijo el gobernador regional.