El especialista en ejecución presupuestal Robert Perca informó que el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió al Gobierno Regional de Tacna y a las municipalidades provinciales y distritales la segunda remesa completando el 100% correspondiente al 2026.

Recordó que el canon minero es transferido durante el año en dos oportunidades, una en enero y la última en junio. El MEF ha realizado la última transferencia que, sumado a la primera, Tacna recibió en total 786,686,118 soles, que representa un incremento de 10% con respecto a lo recibido en el 2025, el cual fue 716’678,093 soles; precisó el experto.

Mayor valor del cobre

Explicó que este incremento se debe a la similar producción del 2024, pero con un mayor precio del cobre en el 2025 con respecto al 2024. Destacó que lo que se recibe en el 2026 es por el impuesto a la renta que pagan las empresas por su producción en el 2025.

Con esta transferencia, “el año 2026 se convierte en el segundo año de mayor transferencia en la historia de Tacna. El año de mayor transferencia fue el 2022 (S/ 840’677,621), el tercero fue el año 2007 (S/ 773’249,540), y ahora, el 2026 (S/ 786’686,118) se convierte en el segundo año de mayor transferencia”, mencionó.

Municipios con más canon

Respecto a las comunas que recibieron más canon minero, mencionó que son Ilabaya con S/ 143’403,145, Gregorio Albarracín con S/ 134’181,692, Jorge Basadre con S/ 74’800,216, Ite con S/ 67’247,733 y Tacna con S/ 41’205,761.

Alto de la alianza recibió 25’724,071 soles, Ciudad Nueva 21’702,839, La Yarada Los Palos 21’341,233, Pocollay 16’157,719, Calana 2’984,202 y Pachía 3’968,076 soles. Candarave recibió 3’810,210 soles y Tarata 3’287,536 soles.

Liquidez para el GORE y municipios

En cuanto al Gobierno Regional de Tacna (GRT) este recibió 187’315,396 soles, que representa un incremento de 5% respecto al año pasado en que recibió 179 millones de soles. Este es el tercer monto más alto que ha recibido el GRT en su historia, el primero fue en el 2022 con 210 millones de soles y el segundo en el 2010 con 193 millones de soles.

Robert Perca finalmente destacó que lo importante de esta operación es que los gobiernos regionales y locales ya cuentan con liquidez para la ejecución de proyectos de inversión, el mantenimiento de infraestructura y la realización de estudios orientados a cerrar las brechas sociales.