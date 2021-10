El proyecto Mejoramiento del Centro de Convenciones Jorge Basadre permanecerá paralizada ya que según el acta de la tercera verificación que realizó la MPT para otorgar la licencia de construcción, indica que el GRT no levantó las observaciones.

El acta de verificación y dictamen de la edificación la firma una comisión técnica que en cuadro de resumen señala no estar conforme con la arquitectura de la nueva obra, valorizada en S/ 30 millones y ejecutada a través de una contratista.

Lista de observaciones a la obra

De parte de la Dirección de Cultura, se precisa que la volumetría de la propuesta arquitectónica respecto al monumento colindante IEI Margarita Bacigalupo está fuera de la escala, sus dimensiones perturban la armonía y alteran el perfil urbano, su expresión formal altera el medio físico, no mantiene la forma o tipo de cubierta para lograr su integración con las otras edificaciones.

Tampoco mantiene el alineamiento de fachadas de los frentes, no se alinean en toda su longitud con el límite de propiedad sobre las calles, destacando la calle Francisco Lazo. Las torres del edificio están a una distancia de 65 m de las torres de la Catedral.

Sobrepasa la altura permitida

Del Colegio de Arquitectos mencionan que no cumple con las normativas vigentes para el sector, detallando que la altura de la edificación sobrepasa la altura permitida, los datos de densidad neta no son los correctos, el área de terreno difiere de la indicada en la partida registral, el proyecto se dispone sobre predio para dos usos que no contemplan este tipo de edificaciones, tampoco se indica la altura y zonificación de los inmuebles colindantes, ubicación de árboles y postes.

Además, transgrede los parámetros y medidas en cuanto a las escaleras y puertas de evacuación con respecto a los aforos, persiste el conflicto entre las circulaciones viales del sótano con las columnas estructurales, hay estructuras que obstruyen las salidas de emergencia, entre otras más.

La MPT de esta manera y coincidiendo en estas observaciones, refiere que necesita la opinión favorable de Cultura para aprobar el proyecto. La comisión la integran el gerente de Desarrollo Urbano de la MPT, Pedro Dávalos; José Vicente y Edwin Díaz del CAP, y Orlando Calderón de Cultura.