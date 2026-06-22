La calma y la alegría del Día del Padre fueron rotas en el puerto de Ilo al encontrarse el cuerpo sin vida de un varón flotando sobre el mar.

Los pescadores artesanales divisaron el cadáver a la deriva el cual llevaba puesto una casaca negra, pantalón jean azul y zapatos negros. Además tenía el brazo derecho extendido (rígidez post mortem) y el brazo izquierdo a la altura de la cintura.

Remolcaron el cuerpo al muelle

De inmediato se convocó a los efectivos de la Policía así como a representantes del Ministerio Público a fin de realizar la constatación y el inicio de las posibles investigaciones.

En un principio fue difícil levantarlo por lo que el cuerpo tuvo que ser arrastrado con una soga tirada por pescadores y policías que se encontraban en un bote. El varón fue retirado frente al Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo, constatándose que no tenía signos vitales.

Sospechan que sea extranjero

Se convocó a peritos de las unidades especializadas de la PNP a fin de recoger huellas y otros elementos que servirán para la investigación. Personal del Instituto de Medicina Legal hicieron las revisiones para luego proceder con el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue de Ilo.

Pescadores comentaron que habría sido asesinado y luego arrojado al mar. Otros indicaron que por la tez blanca se trataría de un ciudadano extranjero, específicamente un venezolano.