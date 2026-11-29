Continúa hoy el IV Festival de Teatro de Tacna - Festa 2026, organizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna bajo el lema “Nuestras historias, nuestra memoria”.

El titular de Cultura de Tacna Enrique Pizarro Sánchez explicó que las actividades artísticas se desarrollaran en diferentes escenarios.

Inauguración con homenaje a Líber Forti

La jornada inaugural tuvo lugar anoche con un homenaje a Líber Forti y a las raíces del teatro tacneño, así como la presentación de la “Tupala del Takana Peregrina”, “Un cuento de Navidad” y “Los gallinazos sin plumas”, en el centro cultural Líber Forti.

Hoy se tendrá actividades audiovisuales en la sala Carlos Guerrero, ubicada en la junta vecinal El Morro (cerca al colegio Santa Teresita) en Gregorio Albarracín, cale Octavio Paz J-30. A partir de las 17 h se presenta “Resistir, actuar, no callar”, un ciclo de cortometrajes a cargo de Yara Colectivo Artístico (Lima) y a las 17:30 h “Experiencias liminales entre el teatro y el cine”, un conversatorio entre Yara Colectivo Artístico (Lima) y Taller de Teatro Juvenil (Tacna).

Visita a colegios en la semana

Durante la semana se visitará colegios con grupos artísticos. El viernes 4 desde las 10 h en el centro de convenciones Jorge Basadre habrá una jornada de teatro escolar musical, el documental “La Sonata de Odiseo” y en la noche “En el borde”, “Vivas nos queremos” y “Yerma”.

Finalmente el sábado 5 a las 10 h habrá un ciclo de teatro infantil y por la tarde las comedias “El oso”, “A la sombra del tiempo” y “La araña”. El festival culminará con Don Quijote En Los Andes a las 19:05 horas y la obra arequipeña “Mamá Ekeko”.