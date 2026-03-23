Angustiados por tener que pagar 1 sol con 50 diferentes organizaciones gremiales y pobladores de Ilo se autoconvocaron para participar este martes 24 de marzo en una marcha de protesta en contra del alza del pasaje urbano.

La principal organización que impulsa esta medida es el Frente Único de Defensa y Desarrollo de la Provincia de Ilo, que exige la intermediación de las autoridades de la comuna provincial encabezadas por el alcalde Humberto Tapia Garay. La concentración será a las 8:30 horas en los exteriores del edificio municipal.

Culpan al alza del petróleo

Los transportistas han justificado el incremento de la tarifa en el alza del petróleo, principal combustible que utilizan, que de costar 14 soles hace tres semanas ha incrementado su valor hasta un promedio de 24 soles.

Especialistas señalan que el carburante se ha encarecido debido a la Guerra entre Estados Unidos e Irán. La población se mostró preocupada por el incremento del pasaje de los escolares y estudiantes de nivel superior que podría llegar a 1 sol. Consideraron injusta la medida porque los salarios no han tenido variación alguna.