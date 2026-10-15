En el auditorio Juan Figueroa de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann se dio a conocer los resultados del censo de población y vivienda efectuado en el 2025 a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El jefe nacional de dicha institución Gaspar Morán Flores destacó que en Tacna se contabilizó 389 226 habitantes de los cuales el 49.4% son varones y 50.6 son mujeres%.

Fecundidad es menor a la media nacional

Destacó que desde 1993 los habitantes en Tacna pasaron de ser 223 768 a 389 226 el año pasado, sin embargo la tasa de crecimiento se ha desacelerado.

En cuanto a los grupos por edad: el 19, 0% se encuentra entre los 0 a 14 años, el 66.0% entre 15 a 59 años y el 15% entre los 60 a más años de edad.

El jefe del inei resaltó que en los años 70 la tasa de fecundidad de las mujeres en el Perú era de 7 hijos por mujer, sin embargo el censo del 2025 ha reflejado que ahora la tasa es de 1.7 hijos por mujer a nivel nacional y 1.4 en el caso de Tacna.

Advirtió que se va a incrementar el grupo etario de población adulta mayor y disminuirá la cantidad de jóvenes por lo que en el futuro el Perú tendrá que invitar a jóvenes de otros países para que realizan las actividades que corresponden a ese grupo etario.

El 90% vive en la zona urbana

En cuanto al área de residencia el 90% de la población de la región vive en el sector urbano y el 10% en el rural. Hay 343,426 personas en Tacna; 5 356 en Tarata; 9,340 en Jorge Basadre y 5 287 en Candarave.

El distrito con mayor población es Gregorio Albarracín con 116,750 habitantes, seguido por Tacna con 110,99m Ciudad Nueva con 31 674 personas, Alto de la Alianza con 28,890, Pocollay con 22 877 y Calana con 5 527.