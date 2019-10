Investigan la extraña muerte de pareja hallada en vivienda

Síguenos en Facebook

Macabro hallazgo. Pobladores de la asociación Las Américas dieron aviso a las autoridades debido a unos fuertes olores que emanaban del interior de la vivienda signada en manzana F lote 21 a unos metros antes de llegar a intersección de la avenida Antúnez de Mayolo con la calle Las Violetas en el distrito de Gregorio Albarracín.

Al promediar las 19 h del viernes 25, La Policía encontró al interior del inmueble a dos personas sin vida cuyos cuerpos habían entrado a la fase de descomposición.

Con la presencia del fiscal Edwin Caljaro Musaja se hizo la revisión de los cuerpos. Las autoridades encontraron en un dormitorio a una mujer fallecida identificada como Roxana Luz Lanchipa Apaza (55), quien se encontraba de posición cubito ventral mientras que el cuerpo de Daniel Zavaleta Ascencio (62) fue hallado en el baño semidesnudo vistiendo un short y presentaba un corte en el brazo.

INVESTIGACIÓN. Según dio a conocer el fiscal los cuerpos tendrían entre 3 a 4 días de haber fallecido, los motivos de sus decesos son materia de investigación.

”El cuerpo del varón tiene menos tiempo de muerte, hay aparentes lesiones pero es algo que no puedo indicar por ahora todo es materia de investigación”, apuntó.Según la hipótesis de la Policía el varón habría sido quien acabó con la vida de su presunta pareja, por lo que no se descarta un delito por feminicidio y posterior suicidio del hombre.

La Policía del área de Homicidios recogió evidencia que encontró en el lugar de los hechos para su posterior análisis.

Posteriormente el fiscal ordenó el levantamiento de los cadáveres y su internamiento al morgue central.

Vecinos que se encontraban en el lugar indicaron que la occisa solía vender comida en el cruce cerca a su vivienda y extrañamente ya no salía a ofrecer sus platillos. Respecto del varón indicaron haberlo visto hace días a tras barriendo la fachada de la vivienda, sin levantar sospechas.