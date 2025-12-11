Un miniván con pasajeros se accidentó la madrugada de ayer en la carretera Interocéánica cuando cubría la ruta Puno a Moquegua con personas heridas y una fallecida. El accidente de tránsito en la modalidad de despiste con muerte y daños materiales se produjo entre la noche de ayer y madrugada de hoy en el kilómetro 115 de esa vía, en la proximidad del centro poblado Titire (Moquegua), informaron agentes de la Policía de Carreteras (Polcar).

Accidente nocturno

Según la PNP, una patrulla de Polcar acudió al lugar a las 2:30 horas, luego que otros usuarios de la carretera Interoceánica dieron aviso del suceso. En el lugar se halló el vehículo siniestrado, un miniván marca Mercedes Benz modelo Sprinter color blanco de matrícula V0Q-952 sobre sus llantas pero fuera de la vía y en una pendiente.

Ese vehículo V0Q-952 tenía como conductor a Joel Alexander Masco Mejía (35), y según la Sunarp es de propiedad de la empresa de transportes Turismo Ilo Tours y sus encantos E.I.R.L.

Mujer muerta

Policías interventores informaron que en el lugar del accidente hallaron a una persona de sexo femenino sin signos vitales y tomaron conocimiento que otras personas heridas fueron evacuadas al centro de salud Titire y los más graves al hospital regional de Puno que está más próximo.

Cubren con pintura la placa de rodaje de vehículo siniestrado

Tapan la placa

Lo que llamó la atención al personal policial del patrullero de Polcar CL-22440 es que el conductor o personas allegadas a la empresa de transporte interprovincial cubrieron con pintura las placas del vehículo siniestrado, como una forma de evitar que se conozca la patente.

Esperan a fiscal

Del hecho se comunicó a policías de la comisaría de Carumas para que se trasladen al lugar del accidente vehicular e inicien las investigaciones. Hasta el amanecer se esperaba la presencia de un representante del Ministerio Público en la zona del accidente de tránsito. También se conoció que otro pasajero accidentado habría perdido la vida en el trayecto al hospital de Puno.