Haciendo uso de las prerrogativas que les confiere la ley, la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala solicitó al Consejo Regional de Moquegua la autorización para viajar a la ciudad de Ibagué – departamento de Tolima en el vecino país de Colombia.

Según el oficio remitido por el ejecutivo regional, se pide agotar el procedimiento regular para que se ausente de Moquegua, estimándose que sería por una semana, puesto que su intención es participar en el “Encuentro Sudamericano por la Cordillera de los Andes 2025”, programado para los días 23 y 24 de octubre.

Evento sobre la cordillera

Además señala que el evento internacional se centra en la cooperación entre regiones andinas y el diálogo sobre la protección de los ecosistemas, con el fin de resaltar el rol de la Cordillera de los Andes como eje de vida, cultura y desarrollo sostenible. Del mismo modo reunirá diferentes autoridades de siete países sudamericanos del Parlamento Andino.

Sobre el tema, el consejero delegado Pedro Noguera Prado, indicó que el consejo abordará su pedido el 21 de octubre en una sesión extraordinaria en donde se expondrá el objetivo del viaje, los viáticos y demás gastos del periplo.