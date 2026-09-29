El fiscal provincial Víctor Arturo Muñoz Leyva presentó un requerimiento de acusación contra 11 personas por la presunta comisión del delito de colusión agravada, dentro del caso denominado “Corrupción 4×4”. Entre los acusados figuran la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala, su hermana Katherine Gutiérrez Ayala y Luis Yonathan Sanca Umiyauri.

La investigación se inició en septiembre de 2023 a partir de contrataciones y alquileres de camionetas vinculados al Gobierno Regional de Moquegua y la Subregión Ilo, y posteriormente derivó en allanamientos y una investigación preparatoria formalizada en 2024.

Caso en pleno proceso

La Fiscalía concluyó la investigación en enero de 2026 y ocho meses después presentó la acusación, que ahora deberá ser evaluada por el 3.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto. El requerimiento no determina culpabilidad y los 11 acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

En este caso, también son investigados: Luis Sanca Coaquira, Karen Lisset García Pastor, Yimber Renzo Guillén Chura, Mauro Huamaní Montañez, Cinthia Llayeri Vilca, Leyder Nelson Riveros Pariona, Samara Avelina Soto Paredes y Henrry Renzo Ticona Condori.

Presunta colusión agravada

La tesis fiscal presentada ante el Poder Judicial tiene como calificación principal la presunta colusión agravada. La investigación preparatoria llegó formalmente a su término el 9 de enero de 2026. Muñoz Leyva emitió la Disposición Fiscal N.° 38-2026 y declaró que la investigación había cumplido con su objeto, por lo que correspondía darla por concluida.

El 3° Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto, a cargo del juez Rafael Bartolomé Copaja Mamani evaluará la acusación.