El Poder Judicial sentenció al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Cristobal – Calacoa, en la región Moquegua, Claudio Elías Vizcarra Maquera, tras hallársele responsable de la agresión contra la extrabajadora municipal Marcia Sileny Calizaya Mamani.

El hecho ocurrió el 18 de marzo de 2025 en las instalaciones del palacio municipal donde el burgomaestre agredió físicamente a la exservidora con golpes en el rostro en presencia de un efectivo policial.

Autoridad aceptó los hechos

La decisión judicial se dio a través de una conclusión anticipada del proceso luego que el denunciado aceptó los hechos, por lo que se dispuso la reserva del fallo condenatorio por el plazo de un año.

Además se le impuso 40 jornadas de servicio comunitario sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, pago de reparación civil a favor de la agraviada y reglasde conducta para no volver a agredir física ni psicológicamente a la víctima.