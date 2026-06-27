El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, remitió éste viernes al Gobierno Regional de Tacna los Términos de Referencia (TDR) para la formulación del estudio de preinversión del proyecto “Mejoramiento de la Ruta Nacional PE-38, tramo: Tarata – Puente Challapalca – Capazo – Mazocruz”, que comprende aproximadamente 137 kilómetros.

Los TdR fueron elaborados en cumplimiento del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo, el gobernador regional de Puno Richard Hancco Soncco, y el representante de Provías Nacional.

Estudio costaría S/ 6 millones

Este documento permitirá iniciar el proceso de selección para la elaboración del estudio de preinversión, que estará a cargo del GORE Tacna, con una inversión aproximada de S/ 6 millones, monto que incluye la consultoría y la supervisión. Una vez licitado, el estudio de preinversión se desarrollará en un plazo de ocho meses y permitirá evaluar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto con miras a su ejecución.

Aprobado el estudio de preinversión, se continuará con la elaboración del expediente técnico para posteriormente ejecutar la obra. La inversión estimada del proyecto asciende a S/ 1 500 millones para la intervención de los 137 kilómetros de la vía.

Carretera de doble carril

El gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo dio a conocer esta importante información y destacó que este proyecto permitirá construir una carretera de doble carril que fortalecerá la integración entre Tacna y Puno, impulsando el desarrollo económico, comercial y turístico del sur del país. “Este es un paso importante para hacer realidad una vía moderna que unirá a Tacna y Puno. Con este proyecto vamos a mejorar la conexión entre las regiones hermanas, acortando los tiempos de viaje e impulsando el desarrollo de nuestra gente”, anotó.

Actualmente la carretera cuenta con una calzada asfaltada de un solo carril de cinco metros de ancho, situación que representa un riesgo permanente para los usuarios, pese a ser la ruta más rápida entre ambas regiones. Con el proyecto, la nueva vía tendrá aproximadamente 12 metros de ancho, doble calzada, bermas, obras de arte, muros de contención y señalización, cumpliendo con los estándares de una carretera moderna de doble sentido.

Se reducirá tiempo de viaje

La ejecución de este proyecto permitirá reducir el tiempo de viaje entre Tacna y Puno, brindando un traslado más seguro, rápido y cómodo para la población y los visitantes. Además, facilitará el tránsito de vehículos de carga pesada, buses interprovinciales y demás unidades de transporte, fortaleciendo el intercambio comercial y el desarrollo de ambas regiones.