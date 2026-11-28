Entre el 1 enero y 31 de octubre, los gobiernos locales de Tacna ejecutaron el 68.6% de su presupuesto anual destinado a proyectos de inversión pública; mientras que el Gobierno Regional de Tacna gastó el 72.8% de la misma partida, según datos del MEF consignados por ComexPerú.

Como referencia, al cierre de 2025, los gobiernos locales ejecutaron el 92% de su presupuesto de inversión, mientras que el GORE alcanzó el 97.6%.

“Aunque el Gobierno Regional ejecutó más del 95% de su presupuesto de inversión en 2025, persisten limitaciones a nivel municipal. Los saldos sin ejecutar evidencian dificultades para convertir los recursos disponibles en inversión pública”, refiere Aarón Ruiz, economista de ComexPerú.

Mayor número de obras viables

De acuerdo con la data, Tacna incrementó su cartera de obras públicas viables, aunque también deja más proyectos pendientes para la siguiente gestión. Así, entre 2023 y 2026 se registraron 1,344 obras viables, un 31% más que en 2019-2022. Mientras que, las obras pendientes llegaron a 1,167, ubicándose muy por encima de las 556 del periodo 2019-2022. No obstante, de ese total, el 57.5% (671) ya cuenta con presupuesto asignado.

Asimismo, entre 2023 y 2025, la región pasó de 3 a 5 municipalidades con Informes de Evaluación de Riesgo, y de 9 a 10 municipalidades con Planes de Desarrollo Municipal Concertado, una pequeña proporción de comunas con planificación, lo que impide el desarrollo local.