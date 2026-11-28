La imagen del Señor de Luren protagonizó ayer una jornada de profundo fervor religioso al recorrer diferentes hospitales de la provincia de Ica, llevando un mensaje de fe y esperanza a pacientes hospitalizados, familiares y trabajadores sanitarios. Uno de los momentos más conmovedores se vivió en el Hospital Regional de Ica, donde el Cristo Moreno llegó por primera vez para recibir el homenaje de cientos de personas que se congregaron dentro y fuera del nosocomio.

Fe y devoción

La visita adquirió un significado especial para las familias que atraviesan difíciles momentos debido a las enfermedades de sus seres queridos. Entre ellas estuvo una madre de familia que llegó hasta el lugar llevando la fotografía de su hijo, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a una hemorragia cerebral. Con evidente angustia, pero aferrada a su fe, se acercó a la imagen para pedir por la vida del joven.

Al ser consultada sobre lo que le pedía al Señor de Luren, la mujer respondió con palabras que reflejaban su esperanza “Mi hijo, mi hijo que está en UCI”, expresó, y añadió que pidió al Cristo Moreno que su ser querido pueda superar la grave complicación de salud que enfrenta.

La escena reflejó el sufrimiento de numerosas familias que permanecen en los hospitales acompañando a sus familiares. Durante la llegada de la imagen, también se observaron personas que acudieron para orar por pacientes afectados por enfermedades como cáncer, tuberculosis, diabetes, problemas de salud mental, infecciones graves y otras complicaciones.

El recorrido continuó hacia el Hospital Augusto Hernández Mendoza, donde la Red Asistencial Ica de EsSalud también rindió homenaje al Cristo Moreno. La ceremonia estuvo encabezada por el gerente de EsSalud Ica, doctor Juan Guillén Guevara, quien, junto al personal médico, asistencial y administrativo, así como pacientes, participó de las plegarias por la salud y pronta recuperación de los asegurados. La recepción estuvo acompañada de ofrendas florales y muestras de devoción.

Posteriormente, la imagen llegó a los exteriores del Hospital Santa María del Socorro, donde fue recibida por cientos de devotos y trabajadores del establecimiento. En este punto, las oraciones estuvieron dirigidas especialmente a los pacientes hospitalizados, gestantes y personas que se encontraban próximas a someterse a intervenciones quirúrgicas.

La salida extraordinaria del Señor de Luren se realizó en el marco de los 80 años de creación de la Diócesis de Ica y los 75 años de llegada de los Carmelitas Descalzos a la ciudad. La jornada comenzó aproximadamente a las 7:00 de la mañana e incluyó visitas a diferentes sectores, instituciones religiosas y centros hospitalarios.

Tras su paso por los establecimientos de salud, el Cristo Moreno continuó su recorrido hacia el distrito de La Tinguiña y posteriormente Parcona, donde también fue esperado por miles de devotos. La programación contempló el retorno al santuario para una procesión en hombros alrededor del templo y una misa de acción de gracias presidida por el obispo de Ica, monseñor Héctor Eduardo Vera Colona.

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