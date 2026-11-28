Ayer viernes 27 de noviembre, el Señor de Luren, patrono de Ica, llegó por primera vez al centro poblado de Comatrana y al Monasterio de Madres Carmelitas Descalzas de San José de Ica, por los 80 años de creación de la Diócesis de Ica y los 75 años de llegada de los Carmelitas Descalzos a la ciudad, donde fue recibido por cientos de devotos.

Derramó bendiciones

Desde la entrada de Comatrana el Cristo Moreno fue homenajeado por el colegio José Olaya Balandra, que alberga a 650 estudiantes aproximadamente, bajo la dirección Hugo Yon Bravo Condore. El homenaje estuvo a cargo del profesor del área de Religión, Max Torres Saavedra, quien junto a la banda de música integrada por estudiantes de primaria y secundaria recibieron al patrono de Ica. La I. E. P. Vallecito de Jesús y I. E. P. Peruano Croata también rindieron honores al Señor de Luren.

Asimismo, en el camino diversos fieles realizaron altares como la familia Ysique Grimaldo, Espejo, Vilca, Villagaray y Mejía Chávez hasta llegar a la iglesia de Comatrana, donde el padre Jesús García Matta, los devotos y las sagradas imágenes que alberga el templo como el Señor de la Esperanza, la Virgen del Carmen, la Medalla Milagrosa y el patrón de los pescadores, San Pedro, recibieron al Señor de Luren. Además, la fecha coincidió con la celebración de la Virgen de la Medalla Milagrosa que se celebra cada 27 de noviembre. Por ello, ayer, la iglesia realizó una misa a las 7:00 de la noche.

Luego, los devotos recibieron las gracias, y el Cristo Moreno continuó su recorrido hacia el Monasterio de Madres Carmelitas Descalzas de San José de Ica, donde se llevó a cabo una misa de 40 minutos oficiada por el párroco de Luren, José Luis Santa Cruz. Al terminar la misa las madres carmelitas colocaron un sudario sobre el patrono de Ica.

Cabe resaltar que las Madres Carmelitanas se encuentran vendiendo panetones a solo 25 soles cada uno. Pueden adquirirlo personalmente en el monasterio de lunes a sábado de 8:00 am a 11:45 y de 4.00 pm a 5.50. Los domingos solo atienden por la mañana. También hacen delivery. Pueden adquirirlo a través de los siguientes 970935248 o al 956061833

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