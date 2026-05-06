Al cierre del primer cuatrimestre del 2026, el Gobierno Regional de Tacna (GRT) se posiciona en el sexto lugar del ranking nacional de ejecución de inversiones entre los gobiernos regionales, alcanzando un avance del 39.4% de su presupuesto destinado a inversiones; informó el especialista en proyectos de inversión Robert Perca Chahua.

Sin embargo, dijo, este resultado debe analizarse con criterio. El GRT se encuentra entre los cinco gobiernos regionales con menor presupuesto de inversión a nivel nacional, lo que implica una menor presión de ejecución en términos absolutos. En ese contexto, su desempeño, aunque positivo en términos porcentuales, enfrenta un nivel de exigencia comparativamente menor frente a regiones con mayores asignaciones presupuestales.

Los gobiernos regionales con menor presupuesto de inversión son: Tacna (S/ 277 423 923), Huancavelica (S/ 261 099 574), Moquegua (S/ 242 600 801), Madre de Dios (S/ 205 294 431) y Tumbes (S/ 167 743 269).

Comunas encabezan ranking

En contraste, los gobiernos locales del departamento de Tacna lideran el ranking nacional de ejecución de inversiones, con un avance del 38.1%, superando ampliamente el promedio nacional de 21.9%. Le siguen los departamentos de Arequipa (28.3%) y Moquegua (25.4%), evidenciando una clara ventaja competitiva de Tacna en la gestión de inversiones a nivel municipal.

A nivel departamental, de los 29 gobiernos locales de Tacna, 18 registran niveles de ejecución superiores al promedio nacional, mientras que 10 se encuentran por debajo de dicho umbral, indicó el especialista.

Gobiernos locales de Tacna lideran el ranking nacional. (Foto: Difusión)

Gregorio Albarracín primero

Destaca que los municipios de Gregorio Albarracín tiene un avance de 68.8%; Ilabaya, 54.4%; y Sama, 50.3%; los cuales ya han superado el 50% de ejecución de su presupuesto de inversiones al cuarto mes del año, lo que refleja una dinámica de gasto acelerada.

La comuna de Gregorio Albarracín ha devengado 90 892 018 soles de los 132 054 847 soles del presupuesto institucional modificado (PIM). La Municipalidad Provincial de Tacna tiene un avance del 24.5% al haber devengado 12 599 206 soles de los 51 362 745 soles del presupuesto institucional de modificado.

En la provincia de Tacna, de sus 11 municipalidades, ocho superan el promedio nacional y tres se ubican por debajo. Entre estas últimas se encuentran Alto de la Alianza (20%), Inclán (16.2%) y Calana (8.4%), evidenciando rezagos importantes que requieren intervención en la gestión de la ejecución, manifestó el también ex regidor provincial de Tacna.