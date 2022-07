Al cierre del primer semestre del año, los 28 municipios de la región solo han ejecutado el 31.3% de su presupuesto aprobado para obras de inversión y el Gobierno Regional de Tacna tiene un avance de ejecución que alcanza un 35.9%.

La información se desprende del portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Pese a la poca ejecución, se encuentra la región en la séptima ubicación a nivel nacional con mayor gasto de municipios y tercero en gobiernos regionales.

Avance de ejecución

Solo los municipios de Estique, Huanuara, Tarucachi, Pocollay, Curibaya, Héroes Albarracín y Quilahuani superan el 50% del uso de su presupuesto aprobado, siendo el mayor avance en la primera jurisdicción con el 71%. Mientras la menor ejecución está en Sama (8.9%), Sitajara (13.6%), Ciudad Nueva (15.9%), Tarata (18.5%).

En el caso de la Municipalidad Provincial de Tacna tiene un avance 29.6% de ejecución. El alcalde provincial de Tacna, Julio Medina Castro, reconoció que se comprometió presupuesto, pero muchas obras están todavía a nivel de estudios o no se transfirió el presupuesto para los proyectos priorizados.

“Se tenía previsto para junio terminar con 40% del gasto y vamos a llegar con la liquidación de cuatro obras y otras dos nuevas que incrementará el gasto este mes”, precisó.

Solo siete municipios han superado el 50% del gasto del presupuesto para inversión durante el primer semestre del 2022.

Evaluación del gasto

Para el especialista en temas económicos, Robert Perca Chahua, las autoridades no asimilan que nos encontramos en una crisis económica donde hace falta aumentar el gasto público de inversiones para generar trabajo y bienestar en los ciudadanos.

Considera que la mala planificación, no contar con servidores y funcionarios públicos eficientes llevan a los resultados que se están observando. Agregó que las autoridades ediles se concentran en otros quehaceres contarios a una buena gestión pública.

“Al ser el último año de gestión deben contar con los mejores cuadros para acabar su gestión, es triste que siendo el último año estén como cuando iniciaron y no han aprendido nada. Al no contar con expedientes técnicos elaborados y/o actualizados no se cumplen con los procesos de selección en el tiempo planificado”, dijo.