Niño deportista muere al no ser atendido su resfrío

Un resfrío que pudo ser controlado con una buena atención médica habría sido la causa de la muerte de Rafhael Antonio Bejarano Morales (10) el 29 de julio por la madrugada. El niño era un deportista con mucho futuro, sus familiares y la comunidad educativa del colegio Marcelino Champagnat, exigen una investigación por presunta negligencia médica en el hospital Hipólito Unanue, en Tacna.

El padre Dany Bejarano sostiene que vive una pesadilla, porque nunca pensó que el menor de sus hijos que siempre gozó de buena salud y fue destacado en fútbol y las artes marciales (taekwondo), haya fallecido por deficiente atención en el nosocomio.

DRAMA. Según el progenitor, el viernes 26 “Rafito” se sintió mal y no acudió al colegio, siendo llevado a la posta de la Junta Vecinal Jesús María por pertenecer al lugar de su residencia, y le recetaron inyectables y pastillas para el resfrío.

Al día siguiente la salud del menor no mejoró, y el 28 de julio por la mañana fue trasladado al servicio de Emergencia del hospital Unanue, y de ahí le derivaron al área de Pediatría, donde fue atendido por un internista y le dijeron que el paciente tenía una simple gripe que pasaría en dos o tres días y debía retornar a su casa.

“En el hospital a mi hijo no lo registraron en el área de admisión ni le hicieron el triaje. En la casa seguía con sus molestias y a las 3:30 h del día siguiente ya no podía respirar, le hice masajes y di respiración boca a boca, y al llegar al hospital Unanue con él pedí que lo reanimen, pero me dijeron que ya estaba muerto.

FISCALÍA. Los familiares del niño solicitaron la presencia policial, y el fiscal Hilario Claros llegó al nosocomio para disponer que el cadáver sea trasladado a la morgue de Tacna, donde ayer por la tarde la médico legista Vanessa Vaccaro reportó que el deceso fue por una bronconeumonía, causado por agente infeccioso inflamatorio.

En el certificado de necropsia también se indica que el cadáver del infante presentaba trombo embolismo pulmonar y sepsis, por lo que se envió muestras al laboratorio.

Menor

Medallero en Taekwondo e integró equipo de fútbol Sub 11

“Rafito” fue destacado en Taekwondo e integró el club Nueva Academia, participó en certámenes en Puno, Ilo y otras ciudades, y siempre retornó a Tacna con medallas. También en el “Champa” integró la selección de fútbol Sub 11 como arquero, y tenía por ídolo al seleccionado Pedro Gallese.