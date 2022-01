Un nuevo hallazgo de presuntas irregularidades en la obra del nuevo hospital regional Hipólito Unanue reveló ayer la Gerencia de Control Tacna de la Contraloría General de la República.

Según el informe N° 30562-2021, que comprende la investigación del 2 de enero de 2019 al 30 abril de 2021, la gestión del gobernador regional Juan Tonconi Quispe habría modificado el contrato inicial para favorecer al Consorcio Salud Tacna con el pago de S/ 20′660,521 por servicios que no se ejecutaron.

Hallazgo de contraloría

Según el informe, dos funcionarios y un servidor público del Gobierno Regional de Tacna aceptaron y dispusieron el cambio de condiciones para el pago de valorizaciones de partidas de los subpresupuestos de instalaciones eléctricas, mecánicas y de comunicaciones, pese a no contar con las atribuciones.

Aunque en dos oportunidades denegaron el pedido de la contratista, en un tercer pedido dispusieron que los pagos se realicen solo con la presentación de contratos firmados por el representante legal del Consorcio Salud Tacna con sus proveedores y actas de verificación y custodia de dichos materiales y equipos en almacenes dentro del territorio nacional con valorizaciones que sumados llegan 80% del monto total de cada partida. El contrato inicial contemplaba el pago luego de instalado y aprobado su funcionamiento.

Asimismo, el cambio de la forma de valorización y pago permitieron el pago de S/ 11′671,953 a favor de la contratista que no correspondían, ya que no se acreditó la ejecución física de las instalaciones eléctricas, mecánicas y de comunicaciones. Asimismo, permitieron al Consorcio Salud Tacna descontar S/ 3′378,437 a la garantía de la carta fianza por el adelanto directo, así como la reducción de S/ 5′610,130 de la garantía de la carta fianza por el adelanto directo de materiales 2 que no correspondían.

Responsables de perjuicio

Están implicados en esta presunta irregularidad que favoreció a la contratista y afectó a la población, que hasta ahora no puede contar con la moderna infraestructura, el exgerente general del GRT Eddy Huarachi Chuquimia, el director de la Oficina Ejecutiva de Supervisión Marco Antonio Tocales Cano, y el coordinador de la obra Germán Berrío Córdova.

Se benefició a la contratista al otorgarle la conformidad a valorizaciones y amortizaciones por metrados no ejecutados en instalaciones eléctricas, mecánicas y de comunicaciones.

«Hasta el momento no se ha ejecutado, son unas partidas que se han pagado por S/ 20 millones... deberían estar comprendidas los asesores, el equipo electrógeno, las instalaciones eléctricas, las cámaras de seguridad y video vigilancia. Nosotros no visualizamos, y estas partidas ya se pagaron», dijo Jartlen Ambrosio Choqueneyra, gerente regional de Control Tacna.