Pobladores del Programa Municipal de Vivienda (Señor de los Milagros) III etapa protestaron en la Municipalidad Provincial de Tacna debido a la superposición del terreno que ocupan y la ciudadela de la Zofratacna.

El presidente de la Asociación Pampa del Águila, José Aguilar Cuno, contó que hace un mes la Zofratacna instaló un cerco de malla delimitando su supuesto terreno, sin embargo esto ha reducido la calle de los vecinos a solo dos metros de ancho en toda una franja, generando problemas.

Desaparecen calle en Viñani

“Ya no existe calle, los vecinos solo tienen dos metros de salida, al no haber calle los vecinos que tienen su movilidad ahora ya no pueden ingresar, se supone que tiene que existir una calle de al menos 12 metros de ancho”, explicó el dirigente.

Relató que en el plano de la Municipalidad Provincial de Tacna existe una calle de 12 metros y cuentan con ficha registral, sin embargo la Zofratacna tiene otra ficha, así que hay una superposición de propiedades.

No hubo acuerdo extrajudicial

Los pobladores sostuvieron una reunión informativa con el alcalde Julio Medina Castro y este les informó que no se llegó a un acuerdo con la Zofratacna por lo que tendrán que recurrir al Poder Judicial para que este determine cuál de las dos fichas registrales tiene mejor derecho.

“Pensábamos que las autoridades de la municipalidad y la Zofratacna iban a conversar y llegar a un acuerdo, porque la Zofra tenía esa voluntad, de dejar el espacio para la calle, pero ahora nos han dicho bien claro que ya no se puede y será él juez quien decida”, remarcó.

Lamentó que se llegue a este punto porque el fallo recién se conocería dentro de siete años, mientras tanto no se podrá ejecutar ninguna obra en ese sitio como de pavimentado. Se quejó que la reducción de la calle en toda esa franja afecta a por lo menos entre 200 a 300 pobladores.