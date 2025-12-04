El presidente de la república José Jerí Oré visitó hoy Tacna acompañado de diversos ministros, viceministros y secretarios generales de los diferentes ministerios, para cumplir una serie de actividades como parte del acercamiento del Estado con las regiones.

Tras el saludo con las principales autoridades de la región se dirigió hasta el Centro Cívico de Tacna donde participó en la ceremonia de izamiento del pabellón nacional y la bandera de Tacna.

Izamiento en el Centro Cívico

En la ceremonia estuvo acompañado por el gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo y el alcalde provincial de Tacna Pascual Guisa Bravo.

Precisó que en días previos ya visitó la zona de frontera con Chile, para verificar el control migratorio, implementar acciones y frenar el ingreso de migrantes indocumentados.

Agenda multisectorial

“Hoy tengo una agenda distinta, ya he visitado la frontera hace un par de días; los ministros, los viceministros y los secretarios generales de todo el gobierno están en Tacna para realizar diversas actividades en sus sectores y al final del día seguramente cada uno va a ir informando las acciones que ha venido desempeñando”, explicó.

Respecto al incidente ocurrido el lunes cuando unos 50 extranjeros ilegales ingresaron por la fuerza aprovechando que solo habían dos policías, respondió que se trató de una situación lamentable, que las medidas disciplinarias internas se tomarán en los canales correspondientes y que lo que corresponde ahora ante el error involuntario es la corrección.

Respuesta ante incidente

“Se tomó cartas en el asunto apenas ocurrió el hecho, eso es lo importante, dentro de lo malo que se dio ahora lo que importa es resguardar la frontera, como corresponde, en el marco del estado de emergencia que se ha declarado y no se puede permitir ningún tipo de error”, remarcó.

Luego de la ceremonia en el Centro Cívico el presidente José Jerí se traslado hasta el Fuerte Arica invitado para expectar las maniobras militares realizadas por el Ejército Peruano.





