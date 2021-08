El presidente del Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales de Tacna (CONREDE) Francisco Ramos Flores indicó que se espera que el presidente Pedro Castillo destrabe los principales proyectos que se encuentran detenidos en Tacna.

“Tenemos paralizado el proyecto Vilavilani, el hospital Unanue en lo mismo, tenemos la planta de tratamiento en las mismas condiciones y la carretera Tacna - Collpa, no podemos pensar en nuevos proyectos sin siquiera liquidar los que ya están en el Plan Basadre”, aseveró este jueves tras la ceremonia de homenaje a Tacna en la plaza Miguel Grau.

“Si no tenemos actualizado el Plan Basadre estamos ‘en el aire’, cada gobernante regional que entra piensa solo en su gestión, no piensan en 10 o 15 años, están haciendo obras que no tienen validez, por ejemplo, la obra de la sede del Gobierno Regional, tremendo elefante blanco”, cuestionó.

Para el decano, Tacna necesita obras importantes, el Plan Basadre se tiene que trabajar y tiene que liderarlo el Gobierno Regonal, acompañado por los gobiernos locales y la sociedad civil.

En ese sentido dijo que se le entregará al mandatario, en su visita a Tacna, un memorial enumerando las obras que esperan que pronto vuelvan a ponerse en marcha.