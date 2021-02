Los esposos Jorge Paco Cabrera (56) y Nancy Mamani Huayhua (49) fueron enviados a la cárcel, por 15 meses, tras aceptarse el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscal Kelly Choque contra los padres del policía prófugo Santiago Paco Mamani investigado por el crimen de Judith Machaca Cauna tras encontrarse el cuerpo al encontrarse el cuerpo al interior del pozo de agua en su propiedad.

El juez del Segundo Despacho de Investigación Preparatoria, Jorge Machicado Tejada, donde se determino que no cuentan con arraigo domiciliario, laboral y familiar al demostrarse que no cuentan con una propiedad propia, tampoco sustentar los ingresos, hechos que generan un peligro de fuga toda vez que los padres de Santiago Paco pese a realizarse las investigaciones en su predio en La Yarada donde se encontró al interior de un pozo de agua dos cuerpos no brindar apoyo en las diligencias policiales y fiscales.

Riesgos en la investigación

El magistrado también encontró una obstaculización en las investigaciones luego que buscarán junto con un trabajador de Medicina Legal variar los resultados de la necropsia al cuerpo de las dos mujeres asesinadas, como haber contratado los servicios de volquetes para transportar material agregado y tapar el pozo donde se encontraron los cuerpos asesinados.

La representante del Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los padres de Santiago Paco, pero se mostró conforme con el fallo, mientras los abogados Jorge Tejada y Sergio Luque apelaron la resolución emitida por el juez y cuya prisión preventiva vence el 19 de mayo del 2022.