El secretario general del Sindicato de Obreros Municipales (SOM), Julio Gil Jiménez , refirió que junto al Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun) del Municipio Provincial de Tacna propusieron que la deuda que les mantiene esta gestión por los pactos colectivos del 2020 se cancelen con un préstamo.

Precisó que en la reunión con la gerencia municipal de la comuna, plantearon que se haga un préstamo de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) de Tacna.

Se debe 5,600 soles a cada servidor

El dirigente indicó que el pago de adeudos que tiene el municipio es de alrededor de S/ 5,600 por cada servidor nombrado, detallando que del SOM son 220 que no recibieron ese pacto colectivo el año pasado, aunque los afiliados son 475 solo que no todos pertenecen a la misma ley de contratación.

A decir de Gil, la deuda es pagable a través del mencionado préstamo para que el municipio asuma la cancelación de las cuotas. “De otra manera no creo que la municipalidad nos pague la deuda, no creo que sea pagable”, pronunció ya que reconoce que el año pasado no hubo recaudación tributaria por la pandemia.

Municipio reconoce el adeudo

Por lo pronto, dijo que lograron la emisión de la resolución que reconoce que la MPT tiene la deuda correspondiente al año pasado.

Con respecto al aumento de más personal nombrado que pertenezca a su agrupación, contestó que no tienen información del ingreso de compañeros nuevos, sin embargo recriminó que la MPT continúa contratando personal pese a que tiene trabajadores que lograron la reposición judicial.