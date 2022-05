El pedido de reconsideración al acuerdo de concejo que aprobó la nulidad de tres terrenos subastados en la Municipalidad Provincial de Tacna no prosperó al ser rechazado por la mayoría de regidores y confirmarse que no debe continuar el proceso de la entrega de los predios a los adjudicatarios.

Fueron nueve votos en contra, tres a favor y una abstención la presentada en la sesión de concejo que se efectuó a las 8 h donde los argumentos de los abogados Héctor Verástegui, en representación de los regidores que presentaron la reconsideración, y el letrado Renzo Ruiz por la Municipalidad Provincial de Tacna no convencieron a la mayoría de los concejales.

Sustento en defensa de subasta

Los abogados indicaron que la nulidad de la subasta pudo presentarse hasta tres días después de aprobarse en la sesión de concejo del 20 de diciembre del 2021 o a través de un proceso contencioso administrativo, los cuales no se concretó y hacerlo de forma extemporal el 4 de abril pasado en una sesión extraordinaria.

Además alegaron que el proceso de subasta se encuentra en medio de una demanda judicial y por ello no puede ser anulado el acuerdo que es materia de la acción procesal y solo podría ser detenido previa consulta de la procuraduría municipal o mandato judicial. Acotaron que cualquier acto como la nulidad del acuerdo no tendría validez.

Decisión de regidores

Solo los regidores Miguel Escobar, María Elena Nina Poma y José Choque Manuelo, que presentaron el pedido de reconsideración, fueron los que votaron a favor de la medida, mientras sus colegas Wilfredo Quispe, Marcelino Chipana, Elean Joao Salas Serrano, Luis Inquilla, Yovanna Mamani López, Juan Llanqui Ticona, Sergio Marcelo Ramos Ríos, Elias Condori Vargas y Eddy John Portilla Menéndez votaron la improcedencia del pedido.

Los concejales indicaron que debió informarse antes sobre los problemas presentados con uno de los terrenos y no permitir que se lleve adelante la subasta, además de considerar que se dio con un procedimiento derogado. El alcalde provincial de Tacna, Julio Medina, intento persuadir a los regidores al indicar que el concejo no decide sobre procesos administrativos y no habría nada irregular en la aprobación de la subasta de terrenos.