La tarde del 7 de febrero el regidor provincial de Tacna Roger Solís Palacios fue vacado por unanimidad y en tiempo récord por tener supuestamente una sentencia consentida por violencia familiar, sin embargo el Poder Judicial ha salido a reconocer que no ha sido notificado formalmente. Según Solís se cometieron además otras irregularidades en la vacancia.

¿Cómo toma la resolución del Poder Judicial que reconoce que aún no ha sido notificado de su sentencia?

Con mucha tranquilidad primero, es una de las primeras entrevistas que doy después de la vacancia, de esta vacancia express como yo la llamo, en cuanto a la Resolución 15 del Poder Judicial creo que lo único que ha hecho es corregir un error de ellos porque a mí en ningún momento me notificaron la resolución de vista de sala donde me ratifican la condena dada en el primer juzgado unipersonal.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Revisando el expediente con mi abogado notamos que solamente le notificaron (al abogado) en su casilla electrónica cuando el Tribunal Constitucional en varias jurisprudencias ha dicho que se debe notificar con cédula a mi domicilio real y eso no se ha dado.

¿Ahora qué medidas va a tomar usted?

En ese momento estoy esperando la notificación de sala del Poder Judicial para con mi abogado ver el tema de una posible apelación ya sea en casación u otro tipo de argumento, no soy experto en el tema legal pero ya mi abogado me está orientando cuál es el procedimiento a seguir porque esta no es la última instancia todavía al día de hoy en el momento de esa entrevista no tengo la sentencia ejecutoriada o consentida como lo llamen y esa es una de las razones por las que no se me puede vacar.

¿Qué camino le queda, presentar una reconsideración o dirigirse directamente al JNE?

Yo quiero explicar primero cómo se dieron los hechos, el JNE comunica que hay una solicitud de vacancia, en los primeros cinco días se debe convocar a una sesión extraordinaria, el concejo ha cumplido y fija como fecha el 30 de marzo que estaba dentro de los plazos, extrañamente la Comisión de Asuntos Legales sesiona y propone que se lleve a cabo el 15, dicen que supuestamente era muy largo y que era un tema polémico. Y extrañamente seis regidores envían un oficio pidiendo que se sesione el 7 y ya no el 15, está la señora Nora Morales, Rodrigo Villanueva, Alexander Flores, Enrique Vega, Fernanda Muñoz y Renato Vargas y a la par sale una denuncia de tráfico de terrenos en un medio.

¿Cómo le informan el cambio de fecha?

Me comunican por mi celular y me dicen que se cambió de fecha, me llega una nueva citación por el WhatsApp, me dicen mis abogados que eso no es jurídicamente válido, también el día que se lleve a cabo la sesión los documentos de la sentencia que envían son copias simples cuando debían ser copias certificadas, a una persona no se le puede someter en sesión de concejo con copias simples, por recomendación de mi abogado no me he presentado, me ha dicho que lo que se estaba haciendo era un linchamiento político , lo hacen un día antes del Día de la Mujer, hubo mucha maldad, ha sido tratado maquiavélicamente, invitaron incluso a grupos de mujeres e inclusive una consejera regional aduciendo que a mí ya me habían sentenciado.

¿Porqué no comunicó al concejo esta nueva resolución?

Yo me entero a las 2 de la tarde, mesa de partes solo está abierto hasta las 2 y 30, no se podía comunicar, pero extraoficialmente ellos tenían conocimiento, tenían conocimiento de que ya había salido la resolución pero a pesar de eso llevaron la sesión de concejo , bueno ahora lo que me queda a mí es presentar un recurso de reconsideración, tengo un plazo de 15 días, estoy esperando que se me notifique.

¿Esa sentencia fue bien dada?

Esta sentencia se viene manipulando desde la campaña, diferentes partidos utilizaron esto en nuestra contra, me tildaron de pegalón, la verdad es que la madre de mis hijos se rectifica en juicio de primera instancia, lamentablemente el juzgado no toma en cuenta su declaración y me sentencia, apelo a la sala y lamentablemente la sala no lo ha revisado bien y me ratifica, la madre de mis hijos salió en campaña a negar esos hechos y tenemos una buena relación.

¿Qué espera de la Corte Suprema?

Primero me hubiera gustado que se manejen estricto privado, en el tema legal ha habido muchos vicios, nosotros ahora vamos a alegar eso en la Corte Suprema para que declare la nulidad, tampoco estoy pidiendo que me absuelvan, estoy pidiendo que se declare la nulidad y empiece de cero un nuevo juicio.