El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna Jorge Luis Sosa Quispe informó a Correo que ya se tiene los resultados de la evaluación efectuada a 102 fiscales y 59 jueces de Tacna, los cuales serán remitidos a la Junta Nacional de Justicia para que sean tomados en cuenta en las ratificaciones.

El pasado 16 de octubre un aproximado de 1 850 abogados habilitados de Tacna calificaron la conducta e idoneidad de los magistrados locales.

Apuntó que hubo un mayor número de desaprobados entre los representantes del Ministerio Público, cuyos nombres de aquellos cinco con notas más bajas de jueces y fiscales será publicados en la página web del ICAT.

La mayoría de los fiscales desaprobados tienen notas bajas en idoneidad y conducta. En cuanto a los jueces con nota desaprobatoria respondió que pertenecen a los juzgados penales y juzgados de paz.

“Hemos visto que la idoneidad y la conducta no va de la mano con el porcentaje de avance y de producción puede haber mucho avance pero no hay un avance de calidad solo numérico”, subrayó el representante de la judicatura.