La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Víctor Larco Herrera realizó la verificación del material electoral que será utilizado en la Segunda Elección Regional (SER) 2026, a realizarse el 6 de diciembre en la región La Libertad.

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Durante el procedimiento, se seleccionaron aleatoriamente tres cajas de material electoral para comprobar que su contenido —como por ejemplo cédulas de sufragio, lista de electores, actas electorales, entre otros— corresponda a las mesas de sufragio indicado.

Una vez concluida la verificación, las cajas fueron cerradas y aseguradas nuevamente. Asimismo, se le añade un acta, que indicará a los miembros de mesa, durante la instalación, que la caja ha sido abierta con todas las seguridades del caso.

El material electoral será trasladado desde la sede ODPE Víctor Larco Herrera, de manera progresiva, hacia los 43 locales de votación habilitados en las provincias de Trujillo y Virú. Se priorizará a aquellos ubicados en los distritos más alejados, a fin de garantizar su entrega oportuna.