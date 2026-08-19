La directora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Tacna y Moquegua Edualda Medina Chávez del Carpio confirmó que en las últimas horas se alcanzaron niveles extraordinarios de lluvias debido a la Depresión Atmosférica de Niveles Altos “Aníbal”.

Apuntó que varias localidades sobrepasaron los niveles de precipitación histórica principalmente en Ite donde hubo 26.3 milímetros de agua en un día cuando su histórico es de 1.9 mm.

Registros históricos

En La Yarada se tuvo 2.4 mm, en Tacna 13.9, en Calana 10.0, en Palca 11.2, en Ilabaya 1.4, en Aricota 5.2 y Candarave 5.1. En El Ayro hubo 2.5 y en Palca 6.4 milímetros de agua en un día.

Indicó que no se siente todavía el invierno ya que hay una calidez pero con los cultivos ya se puede percibir estas anomalías que van a afectar la industria textil, el sector agrícola y la salud de la población.

Vehículos públicos y particulares circularon sobre el agua en la avenida Jorge Basadre. (Foto: Adrian Apaza)

Meses con déficit hídrico

Advirtió que persistirá la temperatura del aire por encima de lo normal en toda la costa peruana y que en la sierra sur habrá lluvias inferiores a lo normal. Para el verano 2026 - 2027 también habrá precipitaciones deficitarias.

Dijo que debido a este temporal el nivel de Paucarani, que está al 50%, ligeramente pudo haber subido. Respecto al pronóstico entre agosto y diciembre dijo que predominarían condiciones inferiores a lo normal principalmente en la sierra sur.

La DANA es una masa de aire frío que que facilita el transporte de humedad que favorece la aparición de vientos, lluvias y nevadas. El temporal se inició el 16 de agosto y tuvo su pico más alto este 17 y 18 de agosto.