Marcello Santa María, un tacneño que ha logrado hacer del arte que lo apasiona, la música, su modo de vida, nos cuenta su experiencia, aprendizajes y próximos proyectos, dejando al final un mensaje para los jóvenes que se preguntan si vale la pena incursionar en este rubro.

¿Cuéntanos tu experiencia en la música?

Tengo 15 años como músico profesional, en sus diferentes rubros, cómo técnico en sonido, ejecutante y algo de producción musical. En el 2001 estuve con Trémolo año y medio, Rúbrica, en el 2008 llegué a Lima buscando un futuro musical y aprender como técnico, toqué con Los Espectaculares Borgia 6 años, acompañé también a Marcela Luna, Nicole Pillman, ingresé a América Televisión como técnico de sonido, en el 2011 trabajé en el programa “A las once” con Sergio Galiani y Astrid Fiedler, lo que me abrió muchas puertas para conocer muchísimos artistas y ahora trabajo en “El reventonazo de la chola”.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

Uno de mis objetivos era tener mi propio estudio lo cual conseguí junto a mi esposa en el 2014, somos una sociedad, como todo negocio al comienzo fue un poco difícil pero lo logramos, ya estaba funcionando bien hasta que llegó la pandemia y al igual que a muchas personas nos frenó, el estudio quedó allí, pero sigo pensando volverlo a reflotar quizás más adelante, esa es una de las metas.

¿Quisieras retomar el tema de la música?

Creo que hay varias formas de ser músico, hay chicos que quieren hacer música propia y llegar hasta lo más alto, es una bonita forma de verlo y hay otra forma en donde yo creo que me meto más a este saco de artistas o músicos, me gusta formar un grupo o ser parte de uno, empujar esa máquina sin necesidad de que sea un tema mío, me considero más un intérprete, un ejecutante, estoy feliz de participar con artistas que ya tienen sus canciones y que son reconocidos, si se pudiera tener la suerte alguna vez de ser parte de un súper artista estaría completamente lleno musicalmente.

¿Con que grupo te sentiste más a gusto?

Hay un grupo que lo tengo hasta ahora, ya tenemos 12 años, Los fabulosos primos, nació de ser una banda tributo a Los fabulosos cadillacs, es una banda de covers, actualmente se está transformando en una banda de temas propios, nos hemos hecho bien amigos, casi nunca ensayamos, tenemos una tocada el fin de semana y nos encontramos y tocamos, tocamos temas de Los fabulosos cadillacs, es un grupo para divertirse, las canciones fluyen, es un grupo como para desahogar la carga del trabajo que aunque uno se dedica a lo que le gusta igual se carga, es un grupo que siempre lo tengo presente con el vocalista el Loco Wagner muy conocido, un showman por naturaleza.

La banda "Los Fabulosos Primos" tiene 12 años de formación. (Difusión)

Suena a que no se junta por trabajo sino para divertirse

Exactamente, es curiosa la forma en que yo entré a esa banda, yo vivía en la casa de un amigo Santiago León, él tenía su estudio, un día llegué y estaban ensayando, me dijo oye Chello ‘tú sabes canciones de Cadillacs’ y yo dije claro, todo el mundo ha tocado alguna vez Cadillacs y me dijo agarré el bajo y me puse a tocar y eso ha sido hace más de 11 años, ahora este grupo está mutando a ser un grupo de temas propios, ya tenemos una canción grabada de Christian El Loco Wagner o Loco Patadita como es conocido también y ahora estamos por grabar una canción que se llama Te quiero que es un cover de José Luis Perales en reggae, una cosa de locos realmente.

¿Qué tan difícil es pasar de tocar covers a temas propios?

Creo que depende del grupo, en este que somos tan amigos, cada uno está en sus cosas, tiene sus trabajos y el grupo que formamos es básicamente para vacilarse, es difícil, este paso justamente de hacerlo más formal está complicado, está tardando 11 años, en cambio hay bandas que se juntan, dicen juntémonos ‘yo tengo cinco temas, vamos a grabarlos’, se dedican a eso y yo creo que están enfocados, en cambio este grupo sí es complicado, llegar a ensayos es simplemente complicado, cada quien tiene sus trabajos, le dan el tiempo que les sobra, es difícil pero ahí estamos vamos a grabar un tema más, es gracioso en 11 años vamos a grabar el segundo tema.

¿Qué significa la música para ti Marcello?

No tengo mayor definición que decir que es mi vida, es lo que respiro todos los días, no pienso en otra cosa más que en música, incluso es lo que me paga las cuentas, o sea la música es todo. Al inicio pensé estudiar música pero decirle a tus papás da un poco de miedo, recuerdo que me mandé y siempre he tenido ese apoyo gracias a Dios, cuando tenía 13 años le dije ‘mamá quiero una guitarra’ me compró una guitarra acústica y así pasó el tiempo, me dijo pero anda prueba algo en la universidad y yo más terco probé medicina como para no entrar, obviamente no entré, entonces la segunda opción era música así que desde ahí estoy, estudié en la Escuela Francisco Laso un año y lo dejé paradójicamente porque empecé a hacer música, ya estaba con Trémolo, realmente tengo mucho que agradecerle a esta carrera.

¿Cuál sería el consejo a los jóvenes?

La cosa es saber si vas a querer hacerlo, si te gusta, si te llena vas a querer aprender una nota y no descansas hasta aprender la siguiente o hasta sacar la canción, hasta que te salgan ampollas en los dedos, ahí vas a saber si realmente te gusta, es la mejor forma para decidir si quieres dedicarte a esto, cuando era niño había mucha gente que también quería aprender a tocar pero tenían otras prioridades, uno se da cuenta cuando no te llena del todo y no quieres hacer eso plenamente. Si tú te das cuenta que la música o cualquier otra carrera te llena del todo, hazlo, porque no te va a ir mal, si me gusta la música pero decidí ser ingeniero informático porque allí se gana más dinero lo vas a hacer claro pero no vas a estar completamente lleno, vas a trabajar tus 8 horas y después vas a estar tocando tu guitarra, en cambio si haces lo que te gusta vas a trabajar tus 8 horas, vas a llegar a tu casa a hacer tu hobby que es la música, vas a estar todo el día metido en eso.