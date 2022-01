La alcaldesa del municipio del centro poblado Boca del Río, Dora Quihue de Cuadros, lamentó la falta de ayuda de la Municipalidad Provincial de Tacna y la Policía para mantener el orden y seguridad en las playas al no dotar de personal desde que inició el 2022.

El reclamo se da tras la masiva concurrencia de personas al balneario que abarrotaron las playas. Por falta de personal no se pudo controlar las medidas sanitarias o hacer una limpieza oportuna del balneario de los residuos sólidos dejados por los bañistas.

MPT no responde a pedido

La comuna provincial hasta el momento no designa personal para limpieza pública, seguridad ciudadana y una compactadora para el recojo de la basura. Contó que solo dispone de una compactadora con 40 años de antigüedad, un camión y seis personas que hacen el trabajo de limpieza pública, más dos de refuerzo que no serían suficiente ante los miles de personas que acuden a las playas.

Municipio de centro poblado Boca del Río demanda apoyo a la MPT para limpieza de playas

Recordó que las personas que bajan a las playas no son contribuyentes del centro poblado, sino de la ciudad y por ello la comuna provincial debe asumir su responsabilidad y recordar que debe asignar un presupuesto para la atención del balneario.

Falta de efectivos para playas

Respecto a la seguridad dijo que pese al compromiso de tener un contingente de refuerzo de la Policía para el control de las playas, solo se contó el pasado domingo con 10 efectivos policiales de la comisaría de Boca del Río.

“No estaba el personal de tránsito, o los refuerzos que nos prometieron para las playas, esperamos que el próximo fin de semana si se cuente con ellos”, dijo.

Falta ordenanza

También lamentó que no se pueda aplicar la prohibición de instalar carpas al no estar clara la ordenanza de la comuna provincial. Por esa razón las personas no se retiran cuando se les ordena ya que exigen que se les muestre la norma.

“Se tiene problemas, ayer la Policía no quería apoyar al no haber una norma, es una irresponsabilidad del alcalde provincial de Tacna Julio Medina, se está poniendo en riesgo a la población al aglomerarse personas en carpas”, comentó. Pese a los problemas dijo que no se presentaron incidentes.