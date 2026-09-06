La combi marca Toyota Hiace color blanco de placa Z2E-764 circulaba la madrugada por una trocha paralela a la carretera Panamericana Sur, a inmediaciones del control aduanero Tomasiri (salida o ingreso norte de Tacna), y cuando una patrulla de la Aduana pretendió hacerle un control el conductor descendió para huir y abandonó el vehículo cargado de mercadería de contrabando.

Personal de la Aduana solicitó apoyo policial y se constató que el vehículo transportaba sacos con prendas de vestir y cajas con licores importados, por lo que se dio aviso al fiscal especializado en delitos aduaneros Ángel Gutiérrez Enríquez, quién dispuso el traslado del vehículo Z2E-764 y la mercadería hacia el depósito aduanero.

Fardos de ropa extranjera

En el registro vehicular se halló 18 bultos tipo fardos conteniendo prendas de vestir al parecer nuevas de procedencia extranjera, 18 bolsas con prendas diversas nuevas y cuatro cajas de cartón conteniendo cada una seis botellas de whisky Johnnie Walker, todo sin la documentación legal.

Según la PNP, tras cruce de información con la Sunarp se supo que el vehículo Z2E-764 es de propiedad de Claudia Arroyo Contreras, con domicilio en la asociación Buena Vista, Mz. K, Lt. 6, distrito Alto de la Alianza, quién tiene una investigación fiscal por lesiones agravadas.

Contrabandistas suelen utilizar trochas para burlar el control aduanero de Tomisiri y evadir el pago de impuestos por la mercadería que llevan.