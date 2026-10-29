Una tacneña generosa y desprendida se convirtió en un ángel salvador de seis vidas en la tarde de ayer (martes 27), al donar sus órganos antes de morir luego de tener un derrame cerebral y su recuperación era inviable en el hospital de EsSalud “Daniel A. Carrión” en el distrito de Calana a donde había sido trasladada. María Eugenia Centurión Lévano (56), abogada, con 35 años de labor en la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), donó dos córneas, dos riñones y el hígado a personas que necesitaban un trasplante y estaban en la espera. Su acto fue destacado hoy por las personas que la conocían en vida y estuvieron en su velorio en el velatorio Alto Lima y luego en la despedida de su cuerpo en el cementerio Parque del Recuerdo en el distrito de Pocollay.

Voluntad y generosidad

César, uno de los cuatro hermanos Centurión Lévano, contó que el domingo 25 su hermana María Eugenia evidenció su mal de salud cuando estuvo reunida con una amiga, luego fue trasladada al hospital de Calana donde permaneció asistida con respiración mecánica hasta el martes 27 y se decidió cumplir su voluntad, ya que en su Documento Nacional de Identidad (DNI) figuraba como donante.

Contó que María Eugenia, a quién de cariño llamaban “Pía”, el domingo llegó al hospital sin ningún signo de reacción, los médicos esperaron 24 horas, el lunes fue llevada a una clínica particular para el examen de tomografía que solo confirmó el diagnóstico que había dado el médico del nosocomio: que tuvo un derrame a consecuencia de un aneurisma que se había activado y luego fue declarada con muerte cerebral.

“La única forma que una persona puede ser donante, tiene que ser paciente con muerte cerebral. Eso ocurrió con mi hermana, ya no había nada que hacer, estaba respirando mecánicamente; en su DNI figuraba como donante y los médicos reunieron a sus familiares para preguntarnos. Nosotros (hermanos) respondimos que era su voluntad en vida y lo respetamos”, dijo.

Personal médico de EsSalud y familiares estuvieron en la "marcha de honor".

Marcha de honor

La sobrina Natalia Centurión acotó que su tía fue llevada a la sala de operaciones con una marcha de honor, acompañada del personal médico de EsSalud que aplaudía su noble acto y de familiares cercanos que portaban globos rojos en forma de corazón. “La recordaré como una bella persona, solía participar en los reinados. Fue una mujer de carácter fuerte, emprendedora y generosa”, dijo.

Avión ambulancia

Según familiares de la donante de órganos, en un avión ambulancia que vino de Lima con un grupo de médicos se llevaron dos córneas, dos riñones y el hígado partido en dos para ser trasplantados a las personas que lo necesitaban. Se tuvo que actuar de inmediato y para esos familiares María Eugenia sigue viva en el cuerpo de sus semejantes.

Resaltan gesto

El docente y artista Jesús Chávez Liendo indicó que “Pía” fue una gran amiga, un faro de luz para quienes tuvieron la dicha de conocerla; una mujer cuyo don de gente, profesionalismo y amistad incondicional transformaban cualquier espacio en un lugar más cálido y humano.

“Su vida estuvo guiada por una profunda empatía, amor a la música y al canto y una entrega generosa hacia los demás. El acto más puro de su nobleza se manifestó en su partida: a través de la donación de órganos, María Eugenia convirtió su último adiós en un extraordinario gesto de desprendimiento y amor al prójimo”.

“En el momento de su muerte, decidió regalar esperanza y regalar vida, permitiendo que su esencia solidaria siga latiendo en este mundo. Su legado es eterno, recordándonos que el verdadero sentido de la existencia radica en dar sin medida. Hasta Siempre querida ‘Pía’, como cariñosamente te decíamos...Dios te tiene en su Santo Reino...”, finalizó Chávez.

Despedida masiva

María Eugenia era soltera, vivía en la calle Ramón Castilla en el centro poblado Francisco Bolognesi. Esta tarde para el último adiós en el cementerio Parque del Recuerdo estuvieron sus compañeras de la promoción 1986 del colegio Francisco Antonio de Zela (FAZ), esas amigas de la adolescencia que la vieron destacar como integrante de la escolta del plantel; también la despidieron varios comerciantes de la Aju Zotac y del terminal terrestre Manuel A. Odría donde laboró hasta las últimas horas de su vida en una oficina que tiene habilitada la Zofratacna.