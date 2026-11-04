Se inauguró la IV Fiesta del Libro y la Cultura Tacna 2026, que se realiza del 3 al 8 de noviembre en el centro de convenciones Jorge Basadre. La jornada inició ayer con la presentación de la agrupación cultural Juku Sikuris que interpretaron temas con bombo y zampoñas.

Acto seguido el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna Enrique Pizarro Sánchez manifestó que esta actividad reúne a editoriales, editores, libreros, artistas, mediadores gestores culturales e instituciones públicas y privadas.

Conocidas editoriales presentan sus obras más afamadas y últimos títulos. (Foto: Adrian Apaza)

Participan 17 editoriales

En la feria participarán 17 editoriales, una de Chile, con sus stands presentando lo mejor de su repertorio y se espera recibir a por lo menos 8 000 visitantes. La actividad “Debe traducirse en oportunidades reales de participación en este tipo de ofertas culturales y como un ejemplo para que sean incluidos dentro de los componentes de otros proyectos”, enfatizó Pizarro.

Confío que esta fiesta del libro no solo sea un espacio de acceso e inclusión, sino que promueva otras iniciativas culturales.

Por su parte la gestora cultural Mirtha Corrales indicó que la lectura no es solo una actividad vinculada a los libros, sino también una experiencia que nos permite encontrarnos, crear, cuestionar nuestra realidad y construir en comunidad.

Obras pictóricas de artistas de la región se exhiben en el CC Jorge Basadre. (Foto: Adrian Apaza)

Programa para hoy

Para hoy se ha programado a las 9 h “Animales de mi ciudad”, a cargo de Jessica Valdez y a las 14 horas “El lectófono, el sonido de nuestras palabras”, de Leslie Marca.

A partir de las 9 h se presenta “Mis libros favoritos”, con Luis Ángel Condori, “Contando las aventuras de Rayo”, “Retorno a casa”, a cargo de Jorge Ureta; “Poesía del cordel”, de Casandra Larico y “La gran fábrica de las palabras”, de Josefina Jiménez.

A las 16 horas se presentará el libro “Candela” de la autora Josefina Jiménez y las 19 h la presentación musical de Noeh y Juno. Asimismo habrá una activación con “El pantomimo”, a cargo de Eliot Goyzueta a las 18 horas.