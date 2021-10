Trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tacna iniciaron una huelga general indefinida sosteniendo que hace tres meses no les pagan sus incentivos laborales lo que les afecta gravemente ya que sus remuneraciones no alcanzan a cubrir sus gastos mensuales.

“Nos estamos desnutriendo, hace 20 años nosotros hemos ganado esos incentivos para cubrir nuestra alimentación, porque si viviéramos solo de nuestros suelos no nos alcanzaría, por ejemplo en mi caso mi sueldo como técnico es de 800 soles, eso no me alcanzaría, con los incentivos llega a 2,000 o 2,300, con eso se compensa”, sostuvo a Correo el dirigente César Vargas Siles.

Señala el desvío de recursos

Aseguró que el dinero captado por recursos ordinarios y extraordinarios, que debería destinarse al incentivos de los servidores, ha sido desviado para pagar otros beneficios de quienes ocupan cargos de confianza tanto en la Dirección de Salud como en el Gobierno Regional de Tacna.

Detalló que desde la semana pasada han sostenido reuniones en una comisión tripartita, conformada por trabajadores, la Dirección de Salud y el GRT, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.

Incentivos equiparan sueldos

Si los funcionarios de la Diresa, dijo Vargas Siles, han destinado los recursos a la cobertura de gastos de la COVID-19 debió informar ello al Ministerio de Economía y Finanzas, para que se transfiera otra partida y los servidores no se vean perjudicados como está ocurriendo.

El dirigente negó que se hayan repartido en nueve meses el presupuesto destinado para todo el año. “Algunos están haciendo creer que tenemos un sueldazo y que nuestros incentivos son una yapita, no es así, nuestros sueldos son bajos y son los incentivos los que los equiparan”, refirió.