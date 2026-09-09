Un adulto mayor perdió la vida hoy a las 17:10 h al ser aplastado por un volquete cargado de agregados cuando se encontraba cruzando la intersección de las avenidas Jorge Basadre y Patricio Meléndez en la ciudad de Tacna.

Allegados afirmaron que se trataría de “Cayetano Ticahuanca”, de aproximadamente 70 años, aunque la Policía aún está por determinar su identidad de manera oficial.

Policía y la Fiscalía efectuaron el levantamiento del cadáver. (Foto: Correo)

Cámaras de negocios

Testigos e imágenes de una cámara de videovigilancia de un local comercial revelaron que el adulto mayor descendió de un bus de transporte público y pretendió cruzar delante del volquete, pero la luz del semáforo cambió a verde y el pesado vehículo lo arrolló mortalmente.

El camión amarillo marca Shacman de placa CKH-912, se encuentra registrado a nombre de la empresa Genus SVC SAC, contratista de algunas obras en la región. La persona de la tercera edad murió en el acto debido al aplastamiento y las fracturas expuestas.

Habría entrado a “punto ciego”

Hasta el lugar llegó personal policial y representantes del Ministerio Público para efectuar el levantamiento del cadáver. El chofer fue detenido y trasladado a la comisaría GonzálesVigil donde será procesado por el presunto delito de homicidio culposo.

Testigos afirmaron que fue el adulto mayor el que ingresó a un “punto ciego” del enorme vehículo.