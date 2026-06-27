Un mega operativo con el allanamiento de seis viviendas por orden judicial se efectuó en los distritos Gregorio Albarracín y Pocollay, también en el centro poblado Augusto B. Leguía, en Tacna, por parte de los agentes del Departamento de Protección Vehicular (Deprove) al mando del mayor PNP Jesús Ramos Carcausto y con la participación del Ministerio Público.

La diligencia se inició a las 5 h y fue de forma simultánea en los distintos predios, con allanamiento, descerraje, y para tratar de detener a tres personas que serían integrantes de la banda criminal “Los fuertes de la ciudad”, que según la PNP, se dedicaban al robo de vehículos menores y tres de sus integrantes ya fueron enviados al penal de Pocolllay en medida preventiva.

El golpe a la delincuencia derivó de una investigación por el robo de motocicletas. (Foto: Difusión)

Incautan herramientas y autopartes

Policías y fiscales irrumpieron en las siguientes viviendas para efectuaron detenciones e incautaciones. En la asociación de vivienda Excombatientes del Cenepa, manzana 133, lote 16, en el distrito Gregorio Albarracín, de propiedad de David Velásquez Chahua, detuvieron a María Ch.V. (28) por presunto delito de tenencia ilegal de armas, ya que se le halló una cacerina con una munición y un casquillo calibre 0.22.

En esa vivienda se incautó una motocicleta tipo scooter y dos automóviles de marcas Hyundai y Toyota, autopartes y accesorios (dos baterías, dos llantas, dos asientos, dos faros) y diversas herramientas.

Hallan licencia de agraviado

En el Promuvi Señor de los Milagros III Etapa, manzana 401, lote 9, en el distrito Albarracín, de Karen Copaja Sánchez, se incautó 17 celulares y una tablet; en la asociación San Francisco, Mz. 12, Lt. 27, distrito Albarracín, también de Copaja, se halló un celular y un DNI.

En la asociación Villa Cristo Rey, manzana 15, lote 11, en el poblado Leguía, donde vivía como inquilino el integrante de la banda apodado “Lucio Paco” se incautó herramientas (dados, llaves, desarmador), una linterna, un vehículo Hyundai, tres UBS, una cámara fotográfica con batería, un autoparte (llanta), un DNI y licencia de conductor de persona agraviada.

El golpe a la delincuencia derivó de una investigación por el robo de motocicletas. (Foto: Difusión)

Encuentran placas falsas

En la asociación Pueblo Libre, manzana 10, lote 22, en Leguía, del procesado “Lucio Paco” se comisó dos juegos de placas de rodaje falsas, accesorios (dos protectores de retrovisores, una tapa refrigerante, un protector de timón), herramientas (llave hexagonal, cizalla, tres alicates, un taladro atornillador portátil, una llave artesanal o ‘peine’), ocho billeteras, tres morrales o canguros, un celular marca Samsung color negro, DNIs de terceras personas, documentos diversos y dinero por S/ 500.

En la asociación de vivienda Nuevo San Juan, manzana E, lote 2, en el distrito de Pocollay, que según el encarcelado Gyn Esteban Coa pertenece a David Velásquez, se encontró un celular y un DNI.