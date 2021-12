En forma descentralizada se cumplió la ceremonia de ascenso al grado inmediato superior de 254 policías de la Región Policial de Tacna, entre oficiales y suboficiales, eventos que se realizaron en las sedes de la Región Policial, USE (escuadrón PNP), Tránsito, Policía Comunitaria y Policía de Carreteras.

Fueron momentos emotivos los que vivieron 14 oficiales y 240 suboficiales, con la participación de integrantes del comando policial de Tacna y de sus familiares.

Con vocación de servicio

En el patio o plataforma deportiva de la Región Policial de Tacna, el acto fue presidido por el general PNP Segundo Mejía Montenegro, jefe de la XIV Macro Región Policial Tacna-Moquegua, quién resaltó la entrega de su personal y que fue considerado en la evaluación para el ascenso.

El flamante coronel PNP Roberto Oliveros Macedo, fue el encargado de brindar las palabras principales de los ascendidos. “Es un logro personal y un triunfo para nuestras familias. Vamos a seguir demostrando nuestra vocación de servicio a la sociedad”, dijo dicho oficial.

Fruto del esfuerzo del 2021

Además del coronel Oliveros, otros 13 oficiales, entre comandantes y tenientes ostentan nuevos grados, aparte de los 240 suboficiales que laboran en las diferentes comisarías y subunidades de Tacna.

El general Mejía refirió: “Mi felicitación a los oficiales y suboficiales. Quiero dirigirme a ustedes funcionarios policiales, he tenido la alegría, satisfacción de servir con ustedes. este ascenso es el esfuerzo de cada uno, refleja el gran sacrificio de la labor desarrollada en el presente año, en operativos preventivos y labores administrativas”. “Más aún se perenniza haber logrado los objetivos. El jefe de región (flamante general Luis Oliveros Chumpitaz) está ascendiendo en horas de la tarde en Lima y pido un aplauso por ello”, dijo Mejía.

Aún no lo pasan al retiro

El general Segundo Mejía sobre una información sobre su posible pase al retiro indicó que el proceso de invitación de renovación de cuadros no es una sanción, es una situación normal y regular que todo oficial está inmerso. “Creo yo que hay publicaciones subjetivas y carentes de veracidad, porque hasta este momento a mi no me han notificado con alguna resolución. Para pasar al retiro de un oficial tiene que ser a través de una resolución suprema y tiene que notificar recursos humanos.”, sostuvo.

Mejía al final de la ceremonia de ascenso en la Región Policial de Tacna compartió con el personal presente, luego se trasladó a la sede de la USE (Unidad de Servicio Especiales), donde le esperaba otro grupo de policías beneficiados con el ascenso para el año 2022.