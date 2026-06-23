Un terrible accidente suscitado en el distrito Gregorio Albarracín en Tacna dejó herido a un niño de 6 años. La víctima identificada como Dylan Edward Chata Huaricallo se encontraba caminando junto a su padre cuando fue arrollado por la camioneta 4x4 de placa ACM-703.

El vehículo era manejado por Ronald Hilasaca Huanca quien habría buscado ser candidato en las Elecciones Generales o en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Dicho conductor también es propietario de restaurantes en la avenida 2 de Mayo y otro en la avenida La Cultura.

Se subió a la vereda

Al accidente ocurrió cuando la camioneta que manejaba Ronald Hilasaca se desplazaba por la calle Santa María y al llegar a la avenida Las Casuarinas, en lugar de girar a la derecha o izquierda, siguió de frente subiéndose a la vereda e impactando al menor.

El infante recibió un fuerte golpe pero afortunadamente no fue aplastado contra la pared lo cual hubiera sido fatal. De inmediato los transeúntes auxiliaron al menor, rodearon el vehículo y evitaron, según indicaron, que el conductor fugara de la zona.

Personal del SAMU evacuó al menor al hospital Unanue. (Foto: Difusión)

Signos de resaca

Vecinos señalaron que chofer presentaba signos de resaca y de haber ingerido licor. Posteriormente al efectuarse el dosaje etílico se corroboró que había ingerido bebidas alcohólicas. Tenía 1.13 gramos de alcohol por litro de sangre.

Incluso durante la intervención el conductor reconoció que había “compartido” la noche anterior y pedía disculpas por lo ocurrido. Los transeúntes evitaron que fuera subido a una camioneta de serenazgo y exigieron que llegue la Policía para trasladarlo a la comisaría.

Vehículo tenía su propaganda

El vehículo que manejaba Ronald Hilasaca llevaba un panel donde se exhibía su fotografía y su nombre. Según se aprecia en registros fotográficos y fílmicos formaría parte del organización Ahora Nación y fue antes candidato en Puno. Por otra parte se le observa en fotografías al lado de la diputada electa Svieta Fernández de Juntos por el Perú.